Плита снова засияет: домашнее средство, которое легко удалит жир и пригар

Простой способ очистки плиты / Фото: Pexels
При приготовлении пищи на плите часто остаются пригоревший жир и засохшие остатки еды. Зачастую оттереть их обычной губкой не получается. В таком случае стоит приготовить домашнюю пасту, которая отлично справится с жирными отложениями.
Для приготовления домашнего средства понадобятся вода, пищевая сода и средство для мытья посуды, пишет Deccoria.
Как быстро и легко очистить плиту?
Пищевая сода помогает удалить засохшие пятна, а средство для мытья посуды прекрасно растворяет жировые отложения. Нужно лишь смешать эти два компонента с водой до образования пастообразной консистенции.
Для приготовления необходимо смешать:
- 1 столовую ложку соды;
- 4 столовые ложки средства для мытья посуды;
- небольшое количество воды.
Способ приготовления пасты:
- Лучше всего сначала смешать соду со средством для мытья посуды, а затем постепенно добавлять воду.
- Перед чисткой нужно снять решетки и горелки. Сначала следует удалить большие частицы пищи и грязь, а затем нанести пасту по всей поверхности с помощью губки. Чтобы средство действительно подействовало, его лучше оставить на плите примерно на 20 минут.
- Затем пасту нужно вытереть влажной микрофибровой салфеткой, а затем еще раз смыть теплой водой и вытереть насухо.
Эту же пасту можно использовать для очистки горелок и решеток. Следует нанести небольшое количество смеси на губку и оставить на несколько минут. Далее достаточно промыть водой и высушить. Очищать их рекомендуется щеткой, чтобы не забить отверстия горелки или форсунки.
Чугунные решетки нельзя замачивать слишком долго, поскольку со временем они могут начать ржаветь. А вот эмалированные решетки следует чистить мягкой губкой, чтобы не повредить покрытие.
Чем еще можно очистить плиту?
- Средство для мытья посуды и уксус. Литр теплой воды и столовую ложку средства для мытья посуды следует смешать с 1/3 стакана уксуса. Этот раствор следует оставить на 30 минут на поверхности для лучшего эффекта.
- Лук. Нарезанный ломтиками лук нужно варить 20 минут, а после остывания процедить. Полученное средство можно использовать для протирания конфорок и решеток.
- Жидкое мыло. В миску с теплой водой достаточно добавить 2–3 нажатия на помпу. Этой жидкостью можно протирать решетки и конфорки.
Чтобы жир не скапливался, лучше всего регулярно удалять его вместе с пригоревшими остатками. Регулярная мойка сделает очистку гораздо более эффективной.
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