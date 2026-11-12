Плита снова засияет: домашнее средство, которое легко удалит жир и пригар

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Для приготовления домашнего средства понадобятся вода, пищевая сода и средство для мытья посуды, пишет Deccoria.

Как быстро и легко очистить плиту?

Пищевая сода помогает удалить засохшие пятна, а средство для мытья посуды прекрасно растворяет жировые отложения. Нужно лишь смешать эти два компонента с водой до образования пастообразной консистенции.

Для приготовления необходимо смешать:

1 столовую ложку соды;

4 столовые ложки средства для мытья посуды;

небольшое количество воды.

Способ приготовления пасты:

Лучше всего сначала смешать соду со средством для мытья посуды, а затем постепенно добавлять воду. Перед чисткой нужно снять решетки и горелки. Сначала следует удалить большие частицы пищи и грязь, а затем нанести пасту по всей поверхности с помощью губки. Чтобы средство действительно подействовало, его лучше оставить на плите примерно на 20 минут. Затем пасту нужно вытереть влажной микрофибровой салфеткой, а затем еще раз смыть теплой водой и вытереть насухо.

Эту же пасту можно использовать для очистки горелок и решеток. Следует нанести небольшое количество смеси на губку и оставить на несколько минут. Далее достаточно промыть водой и высушить. Очищать их рекомендуется щеткой, чтобы не забить отверстия горелки или форсунки.

Кухонную плиту можно очистить с помощью домашнего средства / Фото Pexels

Чугунные решетки нельзя замачивать слишком долго, поскольку со временем они могут начать ржаветь. А вот эмалированные решетки следует чистить мягкой губкой, чтобы не повредить покрытие.

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Чем еще можно очистить плиту?

Средство для мытья посуды и уксус . Литр теплой воды и столовую ложку средства для мытья посуды следует смешать с 1/3 стакана уксуса. Этот раствор следует оставить на 30 минут на поверхности для лучшего эффекта.

. Литр теплой воды и столовую ложку средства для мытья посуды следует смешать с 1/3 стакана уксуса. Этот раствор следует оставить на 30 минут на поверхности для лучшего эффекта. Лук. Нарезанный ломтиками лук нужно варить 20 минут, а после остывания процедить. Полученное средство можно использовать для протирания конфорок и решеток.

Нарезанный ломтиками лук нужно варить 20 минут, а после остывания процедить. Полученное средство можно использовать для протирания конфорок и решеток. Жидкое мыло. В миску с теплой водой достаточно добавить 2–3 нажатия на помпу. Этой жидкостью можно протирать решетки и конфорки.

Чтобы жир не скапливался, лучше всего регулярно удалять его вместе с пригоревшими остатками. Регулярная мойка сделает очистку гораздо более эффективной.