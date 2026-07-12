Три зачіски, які додають віку після 60 років: від них варто відмовитися
Красива зачіска здатна омолодити, а от невдала стрижка може додати віку й підкреслити недоліки. Саме тому слід знати, що саме обтяжує риси обличчя, а що, навпаки, освіжає та допомагає виглядати молодше.
Деякі популярні зачіски можуть візуально акцентувати увагу на зморшках й надати втомленого вигляду, пише Interia Kobieta.
Які зачіски старять?
Темні відтінки волосся
Зрілим жінкам краще відмовитися від дуже темних відтінків фарбування. Чорний колір волосся сильно контрастує з кольором шкіри, тому лише підкреслює синці під очима й дрібні зморшки.
Темний відтінок може старити / Фото Pinterest
Кучері від бігудів
Зараз головний тренд зачісок будь-якого віку – легкість та природність. Залаковані кучері від бігудів без розчісування виглядають важко й старомодно. Замість них краще обрати м’які хвильки й природний об’єм.
Густий чубчик
Чубчик має здатність освіжити вигляд, але лише у випадку, якщо це трендовий чубчик-шторка. Прямий та густий чубчик, що закінчується біля брів, візуально лише вкорочує обличчя й робить риси обличчя старшими.
Які зачіски краще робити у зрілому віці?
Для створення свіжого та сучасного вигляду, краще зробити ставку на довгий боб з шарами. Він чудово підходить під різні типи обличчя й не вимагає складних укладок.
Щодо фарбування, то варто обирати класичне мелірування, яке освітлює пасма, або ж балаяж в теплих відтінках. Ці відтінки допоможуть освітлити колір обличчя й зроблять зачіску світлішою.
Які темні відтінки волосся виглядають дорого?
Цього літа в тренді темні відтінки волосся, такі як какао, насичений еспресо, карамельний шатен, оксамитовий чорний та теракотова брюнетка. Ці відтінки виглядають дорого, потребують менш частого оновлення та підкреслюють природну красу волосся.