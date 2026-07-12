Некоторые популярные прически могут визуально подчеркивать морщины и придавать уставший вид, пишет Interia Kobieta.

Какие прически старят?

Темные оттенки волос

Зрелым женщинам лучше отказаться от очень темных оттенков окрашивания. Черный цвет волос сильно контрастирует с цветом кожи, поэтому только подчеркивает синяки под глазами и мелкие морщинки.



Темный оттенок может старить / Фото Pinterest

Локоны с бигуди

Сейчас главный тренд причесок для любого возраста – легкость и естественность. Залакированные локоны от бигуди без расчесывания выглядят тяжело и старомодно. Вместо них лучше выбрать мягкие волны и естественный объем.

Густая челка

Челка способна освежить образ, но только в том случае, если это модная челка-шторка. Прямая и густая челка, заканчивающаяся у бровей, визуально лишь укорачивает лицо и делает черты лица старше.

Какие прически лучше делать в зрелом возрасте?

Для создания свежего и современного образа лучше сделать ставку на длинный боб с слоями. Он прекрасно подходит к разным типам лица и не требует сложных укладок.

Что касается окрашивания, то стоит выбирать классическое мелирование, которое осветляет пряди, или балаяж в теплых оттенках. Эти оттенки помогут осветлить цвет лица и сделают прическу светлее.

Какие темные оттенки волос выглядят дорого?

Этим летом в тренде темные оттенки волос, такие как какао, насыщенный эспрессо, карамельный шатен, бархатный черный и терракотовый брюнетка. Эти оттенки выглядят дорого, требуют менее частого обновления и подчеркивают естественную красоту волос.