Чимало рослин у саду добре переносять живцювання, і так їх можна розмножити. Але для того, аби результат потішив, зібрати матеріал для щеплення та вкорінення потрібно вчасно.

Існує кілька різних термінів заготівлі живців для прищеплення та висадки. Якщо це літнє окулірування, краще заготовляти живці у день його проведення. А ось для весняного робити це можна від кінця осені, пише RHS.

Коли та як заготувати живці?

Листопад, ще до настання морозів – це найкращий час для заготівлі живців кісточкових культур. Надрізувати їх потрібно з однорічного приросту довжиною 30 – 40 сантиметрів. На живцях меншої довжини у пазухах листків часто формуються плодові бруньки, що погано проростають, і тому дають слаборослі пагони окулянти.

Для того, аби заготівля справді була успішною, все ж потрібно дотримуватися кількох правил:

використовувати слід тільки здорові, молоді та плодоносні гілки;

нарізку починають тільки після завершення вегетаційного періоду, або ж до розпускання бруньок;

гілки мають рости на освітленій стороні дерева;

обрізати пагони потрібно нижче ростової шийки з відрізком дворічної деревини до 2 сантиметрів;

третина матеріалу може не пережити зиму, тому заготовити живці слід з запасом.

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Але не менш важливим за заготівлю живців є і їхнє зберігання. Покласти їх потрібно у пакети, а тоді зберігати у прохолодному місці у вологому стані. Живці можна також покласти у торф, тирсу чи пісок, або ж у будь-який інший відповідний субстрат, що періодично потрібно зволожувати.

Температура зберігання має бути низькою – заледве вище нуля. Живці можна зберігати на вулиці чи в холодильнику. Але в останньому варіанті потрібно загорнути їх спершу у вологу мішковину, тоді у папір, і покласти в поліетиленовий пакет.

Періодично потрібно переглядати живці, аби не допустити розвитку цвілі чи пересихання.