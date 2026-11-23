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Існує кілька різних термінів заготівлі живців для прищеплення та висадки. Якщо це літнє окулірування, краще заготовляти живці у день його проведення. А ось для весняного робити це можна від кінця осені, пише RHS.

Коли та як заготувати живці?

Листопад, ще до настання морозів – це найкращий час для заготівлі живців кісточкових культур. Надрізувати їх потрібно з однорічного приросту довжиною 30 – 40 сантиметрів. На живцях меншої довжини у пазухах листків часто формуються плодові бруньки, що погано проростають, і тому дають слаборослі пагони окулянти.

Для того, аби заготівля справді була успішною, все ж потрібно дотримуватися кількох правил:

використовувати слід тільки здорові, молоді та плодоносні гілки;

нарізку починають тільки після завершення вегетаційного періоду, або ж до розпускання бруньок;

гілки мають рости на освітленій стороні дерева;

обрізати пагони потрібно нижче ростової шийки з відрізком дворічної деревини до 2 сантиметрів;

третина матеріалу може не пережити зиму, тому заготовити живці слід з запасом.

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Але не менш важливим за заготівлю живців є і їхнє зберігання. Покласти їх потрібно у пакети, а тоді зберігати у прохолодному місці у вологому стані. Живці можна також покласти у торф, тирсу чи пісок, або ж у будь-який інший відповідний субстрат, що періодично потрібно зволожувати.

Температура зберігання має бути низькою – заледве вище нуля. Живці можна зберігати на вулиці чи в холодильнику. Але в останньому варіанті потрібно загорнути їх спершу у вологу мішковину, тоді у папір, і покласти в поліетиленовий пакет.

Періодично потрібно переглядати живці, аби не допустити розвитку цвілі чи пересихання.