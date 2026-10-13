Ця рослина витримує -10 градусів морозу: посадіть її на цвинтарі замість хризантем

Квіти на цвинтарі в осінню пору не цвітуть, проте є одна рослина, яка здатна витримувати морози аж до -10°C. Йдеться про декоративну капусту, яка стійка до осінніх погодних умов.

Її називають "залізною рослиною", пише Interia Kobieta. Декоративна капуста утворює щільні розетки різнокольорового листя із хвилястими краями. Найкраще вона росте на родючому й добре дренованому ґрунті в сонячному місці.

Чому декоративну капусту варто посадити на цвинтарі?

Рослина ідеально підходить для посадки на могилі, оскільки досить проста в догляді. Останнім часом декоративну капусту почали дедалі частіше використовувати замість хризантем. Її кольори чудово вписуються в осінню палітру, а листя може бути фіолетовим, червоним, жовтим і білим.



Декоративна капуста гарно виглядає / Фото Pexels

Придбати цю декоративну капусту досить легко, оскільки вона продається у садових центрах та квіткових магазинах. Щоб вона прижилася, потрібно після посадки приділити час поливу. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але не мокрим.

Є кілька сортів декоративної капусти, які здатні витримати справжні зимові морози:

Нагоя F1 – рослина буває білого, рожевого та червоного кольору. Ця декоративна капуста є найпопулярнішою – має товсте й щільне листя, що витримує -15°C.

Осака F1 – має гладке листя, стійка до перепадів температур і зміни погодних умов. Чудово росте в горщиках і утворює круглі розетки.

Корал Квін та Корал Принц – мають листя, що нагадує корал з червоною чи білою серединкою. Ці сорти є надзвичайно морозостійкими, тож здатні витримати грудневу мінусову температуру.