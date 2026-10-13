Її називають "залізною рослиною", пише Interia Kobieta. Декоративна капуста утворює щільні розетки різнокольорового листя із хвилястими краями. Найкраще вона росте на родючому й добре дренованому ґрунті в сонячному місці.

Чому декоративну капусту варто посадити на цвинтарі?

Рослина ідеально підходить для посадки на могилі, оскільки досить проста в догляді. Останнім часом декоративну капусту почали дедалі частіше використовувати замість хризантем. Її кольори чудово вписуються в осінню палітру, а листя може бути фіолетовим, червоним, жовтим і білим.



Декоративна капуста гарно виглядає / Фото Pexels

Придбати цю декоративну капусту досить легко, оскільки вона продається у садових центрах та квіткових магазинах. Щоб вона прижилася, потрібно після посадки приділити час поливу. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але не мокрим.

Є кілька сортів декоративної капусти, які здатні витримати справжні зимові морози:

Нагоя F1 – рослина буває білого, рожевого та червоного кольору. Ця декоративна капуста є найпопулярнішою – має товсте й щільне листя, що витримує -15°C.

Осака F1 – має гладке листя, стійка до перепадів температур і зміни погодних умов. Чудово росте в горщиках і утворює круглі розетки.

Корал Квін та Корал Принц – мають листя, що нагадує корал з червоною чи білою серединкою. Ці сорти є надзвичайно морозостійкими, тож здатні витримати грудневу мінусову температуру.