Навіщо заморожувати пакети з водою: цей британський лайфхак допомагає економити

Якщо у морозильній камері є достатньо вільного місця, його можна заповнити пакетами з водою, щоб у морозилці залишалося менше порожнього простору.

За словами фахівця з економії Сема Вілланса, значна частина енергії морозильної камери витрачається на охолодження теплого повітря, яке потрапляє всередину під час відкривання дверцят, пише Express.

Навіщо заморожувати воду в пакетах?

Коли камера заповнена, такого повітря залишається менше, а заморожені продукти допомагають охолоджувати його.

Тому якщо продуктів для заповнення морозилки небагато, можна використати міцні пакети із застібкою, наповнені водою. Важливо лише їх не заповнювати повністю, оскільки вода під час перетворення на лід розширюється.

Однак надмірно набивати морозилку не варто. Їжа повинна бути розкладена так, щоб прилад нормально працював, дверцята щільно закривалися, а вентиляційні отвори залишалися вільними.

Британці не радять залишати дверцята морозильної камери надовго. Якщо заздалегідь знати, де лежить потрібний продукт, його можна швидше дістати, зменшивши кількість теплого кухонного повітря, яке потрапляє всередину.

Покупці на Prom часто замовляють холодильники та морозильні камери. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Така порада стане актуальною на тлі збільшення вартості електроенергії перед зимою. За даними пошукових запитів Google, у Великій Британії інтерес до теми рахунків за світло у період з 28 серпня до 26 вересня 2026 року збільшився на 65% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це свідчить про підвищену увагу до вартості енергії з наближенням холодної погоди. Проте такий спосіб не варто сприймати як гарантію конкретної економії на рахунках. Це лише невеликий лайфхак, який допоможе підтримувати порядок у морозилці, не відкривати її без потреби та стежити за вентиляційними отворами.

Українцям же цей лайфхак знадобиться у разі відключення світла. Заморожена вода тривалий час зберігає холод, тому її з двох боків можна покласти поруч з продуктами, яким потрібен холод. Однак для зручності фахівці радять використовувати пляшки з водою, а не пакети.