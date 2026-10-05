По словам специалиста по энергосбережению Сэма Вилланса, значительная часть энергии морозильной камеры тратится на охлаждение теплого воздуха, который попадает внутрь при открывании дверцы, пишет Express.

Зачем замораживать воду в пакетах?

Когда морозильная камера заполнена, такого воздуха остается меньше, а замороженные продукты помогают охлаждать его.

Поэтому если продуктов для заполнения морозилки немного, можно использовать прочные пакеты с застежкой, наполненные водой. Важно только не наполнять их полностью, поскольку вода при превращении в лед расширяется.

Однако чрезмерно набивать морозильную камеру не стоит. Продукты должны быть расставлены так, чтобы прибор нормально работал, дверца плотно закрывалась, а вентиляционные отверстия оставались свободными.

Британцы не рекомендуют оставлять дверцу морозильной камеры открытой надолго. Если заранее знать, где лежит нужный продукт, его можно быстрее достать, уменьшив количество теплого кухонного воздуха, попадающего внутрь.

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Такой совет станет актуальным на фоне роста цен на электроэнергию перед зимой. По данным поисковых запросов Google, в Великобритании интерес к теме счетов за электричество в период с 28 августа по 26 сентября 2026 года вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это свидетельствует о повышенном внимании к стоимости энергии с приближением холодов. Однако такой способ не стоит воспринимать как гарантию конкретной экономии на счетах. Это лишь небольшой лайфхак, который поможет поддерживать порядок в морозилке, не открывать ее без необходимости и следить за вентиляционными отверстиями.

Украинцам же этот лайфхак пригодится в случае отключения света. Замороженная вода долго сохраняет холод, поэтому ее с двух сторон можно положить рядом с продуктами, которым нужен холод. Однако для удобства специалисты советуют использовать бутылки с водой, а не пакеты.