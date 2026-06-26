Проста спеція під кущ, і попелиці не залишиться: ідеальний домашній захист для троянд

Комахи в саду часто завдають садівникам складнощів, та попелиця – це, ймовірно, найбільш небезпечний садовий шкідник. Якщо не почати боротьбу з нею негайно, вона може за лічені тижні висмоктати соки з рослини і вбити її.

Попелиця – це неймовірно небезпечна комаха, що іноді знищує кущі навіть до того, як садівники її розпізнають. І саме тому реагувати на неї потрібно одразу. На щастя, можна обійтися без використання хімії, адже одна спеція працює не гірше, пише Garden Design.

Цікаво Помідори будуть без гнилі: чим підживити овочі у червні та липні

Як боротися з попелицею?

Не всі садівники знають, в чому саме полягає небезпечність попелиці – і особливо для троянд. Ці маленькі комахи проколюють листя, а тоді висмоктують з нього сік, позбавляючи кущ життєвих сил. І на живих пагонах починають утворюватися відкриті рани, тож квіти починають засихати й опадати.

Окрім засобів проти шкідників, для догляду за трояндами можуть знадобитися калійні та фосфорні добрива. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Окрім того, попелиця знищує захисний бар'єр троянд – тоді квіти стають більш вразливими до грибкових захворювань. Та не всі дачники хочуть використовувати "хімію" для захисту квітів, і натомість шукають ефективні народні засоби. Один з них є на кухні практично в кожному домі, і коштує копійки.

Все, що потрібно – це молотий перець чилі. В ньому міститься речовина, що впливає на смакові рецептори попелиці та подразнює їх. Найкраще розчин діє на рослини, що ще не до кінця вражені шкідником.

Ось як приготувати розчин:

1 столову ложку перцю чилі додайте у 1,5 літра гарячої води.

Додайте трохи господарського мила, перемішайте до повного розчинення.

Залиште розчин настоюватися на добу.

Процідіть розчин і перелийте у пляшку з пульверизатором.

Розчином можна обприскувати рослини, і найкраще робити це ввечері, коли сонце вже зайде. До слова, засіб добре підходить для обробки не лише троянд – працює він і на перці, помідорах, ягідних кущах і квасолі.