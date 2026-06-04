Личинки хруща зникнуть з саду і городу назавжди: проста обробка аптечним засобом

Хрущі та їхні личинки – це вічна проблема городників, і чимало з них вірять, що зі шкідником практично нічого не можна вдіяти, якщо не вдаватися до хімічних засобів. Втім, це не так.

Всім знайомий весняний жук хрущ – це один з найнебезпечніших городніх шкідників. Дорослі особини поїдають листя, але найбільше шкоди завдають личинки: вони живуть у землі по 3 – 4 роки та пожирають усі рослини на своєму шляху, пише Martha Stewart.

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Як позбутися хрущів на городі?

Гусениці хрущів вирізняються неймовірно високою живучістю, тому позбутися личинок не так-то просто. Народні методи працюють, але обробку, скоріш за все, доведеться повторити кілька разів по усій ділянці.

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Найбільш ефективним вважається йод – цей звичайний аптечний засіб вбиває практично усіх личинок хруща, а ті шкідники, що вижили, поспішають втекти на інше місце. Ось з чого приготувати розчин:

20 крапель йоду;

10 літрів води.

Рідину потрібно використати для поливу ґрунту у місцях, де скупчення личинок найбільше. До слова, ще один аптечний засіб може стати тут у пригоді – нашатирний спирт. Через те що він багатий на азот, він є смертельно небезпечним для личинок. Обробляйте город сумішшю з 20 мілілітрів спирту, 50 грамів харчової соди та 10 літрів води.

Але окрім прямої боротьби з хрущами потрібно думати й про профілактику, аби мати справу з ними не довелося взагалі. Багато дачників практикують підживлення азотними добривами – для хрущів вони дуже неприємні. Втім, зважайте, що вносити їх треба навесні.

Вже влітку, коли городина починає давати урожай, азот може "нашкодити" рослинам і зменшити врожай – усі сили культура кидатиме на нарощування зеленої маси коштом плодів та цвітіння.