Всем знакомый весенний жук хрущ – это один из самых опасных огородных вредителей. Взрослые особи поедают листья, но больше всего вреда наносят личинки: они живут в земле по 3 – 4 года и пожирают все растения на своем пути, пишет Martha Stewart.

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Как избавиться от майских жуков на огороде?

Гусеницы майских жуков отличаются невероятно высокой живучестью, поэтому избавиться от личинок не так-то просто. Народные методы работают, но обработку, скорее всего, придется повторить несколько раз по всему участку.

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Наиболее эффективным считается йод – это обычное аптечное средство убивает практически всех личинок майского жука, а те вредители, что выжили, спешат убежать на другое место. Вот из чего приготовить раствор:

20 капель йода;

10 литров воды.

Жидкость нужно использовать для полива почвы в местах, где скопление личинок больше всего. К слову, еще одно аптечное средство может пригодиться здесь – нашатырный спирт. Так как он богат азотом, он является смертельно опасным для личинок. Обрабатывайте огород смесью из 20 миллилитров спирта, 50 граммов пищевой соды и 10 литров воды.

Но кроме прямой борьбы с майскими жуками нужно думать и о профилактике, чтобы иметь дело с ними не пришлось вообще. Многие дачники практикуют подкормку азотными удобрениями – для майских жуков они очень неприятны. Впрочем, учитывайте, что вносить их надо весной.

Уже летом, когда овощи начинают давать урожай, азот может "навредить" растениям и уменьшить урожай – все силы культура будет бросать на наращивание зеленой массы за счет плодов и цветения.