Таргани зникнуть з дому раз і назавжди: знадобиться тільки борошно

Боротьба з тарганами неймовірно складна – адже ці комахи дуже швидко розмножуються, адаптуються до отрут та часто уникають пасток. На щастя, один домашній засіб допоможе розібратися з проблемою.

Таргани потрапляють з квартири у квартиру через щілини у вікнах та дверях, легко заповзають по вентиляційних шахтах, трубах та сміттєпроводах. Втім, далеко не всі знають, що звичайний продукт з кухні допоможе розібратися з надокучливими комахами, пише Diario Uno.

Як зробити пастку для тарганів з борошна?

Саме восени таргани найчастіше з'являються в оселях – їх приваблюють залишки їжі, бруд та волога. А щойно ці шкідники почнуть комфортно почуватися на вашій кухні, позбутися їх буде вже зовсім непросто. Враховуючи те, що магазинні інсектициди стають дедалі дорожчими, чимало людей шукають домашні способи розібратися з тарганами.

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І зробити це досить просто з використанням однієї речі – борошна. Робоча суміш складається з:

1 ложки цукрової пудри;

3 ложок борошна;

2 ложок борної кислоти.

Солодкий борошняний запах примушує тарганів дуже охоче поїдати суху суміш разом з отрутою. Борну кислоту для боротьби з тарганами використовують вже давно – навіть слабкі розчини можуть дати гарний результат, якщо поєднати їх з солодким – варенням, цукром тощо.

Розкласти приманку потрібно у точно визначених місцях: слід взяти невеликі порції і покласти їх під стільниці, за духовкою, у темних кутах шаф, а також біля плінтусів та щілин кухні.