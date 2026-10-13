Таргани зникнуть з дому раз і назавжди: знадобиться тільки борошно
Боротьба з тарганами неймовірно складна – адже ці комахи дуже швидко розмножуються, адаптуються до отрут та часто уникають пасток. На щастя, один домашній засіб допоможе розібратися з проблемою.
Таргани потрапляють з квартири у квартиру через щілини у вікнах та дверях, легко заповзають по вентиляційних шахтах, трубах та сміттєпроводах. Втім, далеко не всі знають, що звичайний продукт з кухні допоможе розібратися з надокучливими комахами, пише Diario Uno.
Як зробити пастку для тарганів з борошна?
Саме восени таргани найчастіше з'являються в оселях – їх приваблюють залишки їжі, бруд та волога. А щойно ці шкідники почнуть комфортно почуватися на вашій кухні, позбутися їх буде вже зовсім непросто. Враховуючи те, що магазинні інсектициди стають дедалі дорожчими, чимало людей шукають домашні способи розібратися з тарганами.
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І зробити це досить просто з використанням однієї речі – борошна. Робоча суміш складається з:
- 1 ложки цукрової пудри;
- 3 ложок борошна;
- 2 ложок борної кислоти.
Солодкий борошняний запах примушує тарганів дуже охоче поїдати суху суміш разом з отрутою. Борну кислоту для боротьби з тарганами використовують вже давно – навіть слабкі розчини можуть дати гарний результат, якщо поєднати їх з солодким – варенням, цукром тощо.
Розкласти приманку потрібно у точно визначених місцях: слід взяти невеликі порції і покласти їх під стільниці, за духовкою, у темних кутах шаф, а також біля плінтусів та щілин кухні.