Тараканы проникают из квартиры в квартиру через щели в окнах и дверях, легко забираются по вентиляционным шахтам, трубам и мусоропроводам. Впрочем, далеко не все знают, что обычный продукт с кухни поможет справиться с надоедливыми насекомыми, пишет Diario Uno.

Как сделать ловушку для тараканов из муки?

Именно осенью тараканы чаще всего появляются в домах – их привлекают остатки еды, грязь и влага. А как только эти вредители начнут комфортно чувствовать себя на вашей кухне, избавиться от них будет уже совсем непросто. Учитывая, что магазинные инсектициды становятся все дороже, многие люди ищут домашние способы справиться с тараканами.

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И сделать это довольно просто с помощью одной вещи – муки. Рабочая смесь состоит из:

1 ложка сахарной пудры;

3 ложки муки;

2 ложки борной кислоты.

Сладкий мучной запах заставляет тараканов с большим удовольствием поедать сухую смесь вместе с ядом. Борную кислоту для борьбы с тараканами используют уже давно – даже слабые растворы могут дать хороший результат, если сочетать их со сладким – вареньем, сахаром и т. п.

Разложить приманку нужно в точно определенных местах: следует взять небольшие порции и положить их под столешницами, за духовкой, в темных углах шкафов, а также возле плинтусов и щелей на кухне.