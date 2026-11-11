Пожовтілий спатифілум можна врятувати: допоможе копійчана кориця

За невідповідних умов вирощування спатифілум може втратити своє зелене листя. Пожовтіння, опадання чи відсутність нових пагонів можуть свідчити про серйозну проблему. Причиною може бути одна недбалість, яка й призводить до гниття коріння.

Спатифілум – невибаглива рослина, але все одно потребує хоч мінімального догляду, пише Top. Коли листя стає коричневим, жовтим чи взагалі опадає, варто зробити домашній засіб на основі кориці.

Як корицею можна врятувати рослину?

Найчастіше причиною пожовтіння чи опадання листя є надмірний полив. Саме надлишок води знебарвлює листя. Постійна волога в ґрунті може призвести до появи неприємного запаху з горщика.

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Якщо перезволоження дійсно стало основною причиною, тоді ґрунт потрібно замінити й обрізати усе гниле коріння гострим інструментом.

Далі садівники розповіли одну просту хитрість: перед посадкою рослини в ґрунт горщик слід посипати корицею. Її перевага полягатиме в тому, що спеція почне діяти як природний знезаражувальний засіб. Кориця запобігає росту грибків, які якраз дуже швидко поширюються у вологому ґрунті.



Правильний догляд подарує рослині красивий вигляд / Фото Pexels

Пересадку рослини слід здійснювати лише тоді, коли коріння після обрізання трохи підсохне. Новий ґрунт для спатифілума повинен бути легким та проникним, а горщик – з дренажними отворами, щоб зайва вода могла легко стікати й не накопичуватися.

Якою водою поливати мирну лілію?

Мирна лілія не цвіте через неправильний полив цукровою водою. Це може призвести до зараження грибками та кореневої гнилі.

Для поливу спатифілума рекомендується використовувати відстояну або кип’ячену воду, а також підживлення відваром бананової шкірки чи рисовою водою.