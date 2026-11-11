Пожелтевший спатифиллум можно спасти: поможет копеечная корица

Желтые листья спатифиллума можно спасти / Коллаж 24 Канала
При ненадлежащих условиях выращивания спатифиллум может потерять свою зеленую листву. Пожелтение, опадение или отсутствие новых побегов могут свидетельствовать о серьезной проблеме. Причиной может стать одна-единственная оплошность, которая и приводит к гниению корней.
Спатифиллум – неприхотливое растение, но все же требует хотя бы минимального ухода, пишет Top. Когда листья становятся коричневыми, желтыми или вообще опадают, стоит приготовить домашнее средство на основе корицы.
Как с помощью корицы можно спасти растение?
Чаще всего причиной пожелтения или опадения листьев является чрезмерный полив. Именно избыток воды обесцвечивает листья. Постоянная влага в почве может привести к появлению неприятного запаха из горшка.
Если переувлажнение действительно стало основной причиной, то почву нужно заменить и обрезать все гнилые корни острым инструментом.
Далее садоводы поделились одной простой хитростью: перед посадкой растения в почву горшок следует посыпать корицей. Ее преимущество заключается в том, что специя начнет действовать как природное дезинфицирующее средство. Корица предотвращает рост грибков, которые как раз очень быстро распространяются во влажной почве.
Пересадку растения следует проводить только тогда, когда корни после обрезки немного подсохнут. Новая почва для спатифиллума должна быть легкой и воздухопроницаемой, а горшок – с дренажными отверстиями, чтобы лишняя вода могла легко стекать и не скапливаться.
Какой водой поливать мирную лилию?
Мирная лилия не цветет из-за неправильного полива сахарной водой. Это может привести к заражению грибками и корневой гнилью.
Для полива спатифиллума рекомендуется использовать отстоянную или кипяченую воду, а также подкормку отваром банановой кожуры или рисовой водой.
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