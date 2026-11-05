Що покласти в авто на зиму: речі, які мають бути в кожного водія

Зимові поїздки можуть бути непередбачуваними, оскільки авто може застрягнути в снігу, акумулятор розрядитися на морозі, а дорогу доведеться долати в умовах ожеледиці чи сильного снігопаду. Саме тому до холодного сезону варто підготувати не лише машину, але й окремий набір необхідних речей.

Деякі предмети допоможуть швидко впоратися з обмерзанням скла, інші стануть у пригоді під час поломки чи тривалої зупинки на дорозі, пише 24 Канал.

Що потрібно водіям покласти у багажник?

Щітка зі скребком для снігу та льоду

Цей аксесуар необхідний кожному водієві взимку. Щітка допомагає прибрати сніг із кузова, а скребок – очистити скло від льоду. Перед поїздкою важливо звільнити від снігу не лише вікна, але й дах, капот, фари та номерні знаки. Для позашляховиків і високих автомобілів зручніше обирати щітку з довгою ручкою.

На Prom можна знайти щітку зі скребком для снігу, розморожувач скла та замків, теплі рукавички, ковдру та інші необхідні речі для водіїв. Підписка Smart надає безкоштовну доставку на замовлення на маркетплейсі від 200 грн та дозволяє не переплачувати під час регулярних замовлень таких засобів.

Розморожувач скла та замків

Після морозної ночі на склі може утворитися товстий шар льоду, а двері та замки іноді примерзають. У таких випадках стане в пригоді спеціальний розморожувач.

У таких засобах містяться спиртові компоненти, які допомагають розтопити кригу. Їх слід наносити відповідно до інструкції, а розм’якшений лід прибрати скребком.



Взимку необхідно мати в машині розморожувач скла / Фото Pexels

Теплі рукавички

Покладіть в автомобіль окрему пару теплих рукавичок. Вони знадобляться, якщо доведеться очищати машину від снігу, міняти колеса чи допомагати іншому водієві на морозі. Краще обирати щільні моделі, які захищають руки від холоду.

Тепла ковдра

Якщо автомобіль зламається далеко від населеного пункту або доведеться довго чекати на допомогу, ковдра допоможе зігрітися. Вона також стане в пригоді пасажирам під час тривалої зупинки. Зберігати її краще в багажнику в окремому пакеті.

Буксирувальний трос

Взимку автомобіль може застрягнути в заметі чи втратити можливість самостійно рухатися через несправність. Тому в багажнику варто мати буксирувальний трос.

Пусковий пристрій для акумулятора

На морозі акумулятор може розряджатися швидше, через що двигун не вдасться запустити. Компактний пусковий пристрій допоможе завести автомобіль без допомоги іншого водія. Потрібно лише заздалегідь перевірити його заряд і переконатися, що він сумісний з акумулятором вашої машини.