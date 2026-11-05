Что положить в машину на зиму: вещи, которые должны быть у каждого водителя

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Некоторые предметы помогут быстро справиться с обледенением стекол, другие пригодятся в случае поломки или длительной остановки на дороге, пишет 24 Канал.

Что нужно водителям положить в багажник?

Щетка со скребком для снега и льда

Этот аксессуар необходим каждому водителю зимой. Щетка помогает убрать снег с кузова, а скребок – очистить стекло от льда. Перед поездкой важно очистить от снега не только окна, но и крышу, капот, фары и номерные знаки. Для внедорожников и высоких автомобилей удобнее выбирать щетку с длинной ручкой.

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Размораживатель стекол и замков

После морозной ночи на стекле может образоваться толстый слой льда, а двери и замки иногда примерзают. В таких случаях пригодится специальный размораживатель.

В таких средствах содержатся спиртовые компоненты, которые помогают растопить лед. Их следует наносить в соответствии с инструкцией, а размягченный лед удалить скребком.

Зимой необходимо иметь в машине средство для размораживания стекол / Фото Pexels

Теплые перчатки

Положите в автомобиль отдельную пару теплых перчаток. Они пригодятся, если придется очищать машину от снега, менять колеса или помогать другому водителю на морозе. Лучше выбирать плотные модели, которые защищают руки от холода.

Теплое одеяло

Если автомобиль сломается вдали от населенного пункта или придется долго ждать помощи, одеяло поможет согреться. Оно также пригодится пассажирам во время длительной остановки. Хранить его лучше в багажнике в отдельном пакете.

Буксировочный трос

Зимой автомобиль может застрять в сугробе или потерять способность самостоятельно двигаться из-за неисправности. Поэтому в багажнике стоит иметь буксировочный трос.

Пусковое устройство для аккумулятора

На морозе аккумулятор может разряжаться быстрее, из-за чего двигатель не удастся запустить. Компактное пусковое устройство поможет завести автомобиль без помощи другого водителя. Нужно лишь заранее проверить его заряд и убедиться, что оно совместимо с аккумулятором вашей машины.