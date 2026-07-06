Де ховаються змії в саду: їх приваблює кілька ділянок

Зустріч зі змією на власній ділянці може дуже налякати. Таке стається вкрай рідко, але у літню пору побачити гадів можливо, бо саме в теплі дні плазуни найактивніші.

Та частіше за все, змії шукають не зустрічі з людьми, а місця, де можна сховатися від сонця чи знайти здобич. Саме тому деякі куточки саду можуть приваблювати змій значно більше, ніж інші, пише Interia Kobieta. Якщо знати, де вони найчастіше ховаються, можна зменшити ймовірність появи небажаних "гостей" на своїй ділянці.

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Де ховаються змії в саду?

Змії можуть ховатися в тихих місцях, куди люди рідко заходять, або ж у тих ділянках, де є багато їжі. Це може бути сонячна ділянка, де змії можуть грітися, але поруч має бути темне, вологе й спокійне місце.

Часом гадюки обирають локації біля ставку чи водойми, де можна знайти велику кількість земноводних, якими вони харчуються.

Загалом змії воліють триматися у місцях, які нечасто відвідують люди, а також в якихось занедбаних ділянках. Плазуни можуть бути на купі деревини, цеглі чи якихось давно стоячих предметах.

Часом плазуни можуть гніздитися поблизу компостних баків чи там, де ми викидаємо органічні відходи – листя та гілки. А ще їхніми схованками можуть бути високі кущі чи клумби, які люди рідко чіпають.



Плазуни можуть ховатися в траві / Фото Pexels

Щоб плазунів не було на ділянці, потрібно прибирати купи гілок, листя та зайве сміття. Також у саду варто скосити високу траву, яка часто притягує змій.

Додатково варто слідкувати за компостною ямою. Якщо у ній є багато щілин і закутків, то може стати місцем гніздування змій. У такому випадку важливо його закрити належним чином.

Змії бояться людей, тому невеликий шум може їх одразу відлякати. Та якщо рептилії продовжать повертатися, тоді вже треба скористатися спеціальними засобами проти плазунів.