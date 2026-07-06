Но чаще всего змеи ищут не встречи с людьми, а места, где можно укрыться от солнца или найти добычу. Именно поэтому некоторые уголки сада могут привлекать змей гораздо больше, чем другие, пишет Interia Kobieta. Если знать, где они чаще всего прячутся, можно снизить вероятность появления нежелательных "гостей" на своем участке.

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Где прячутся змеи в саду?

Змеи могут прятаться в тихих местах, куда люди редко заходят, или же в тех участках, где много пищи. Это может быть солнечный участок, где змеи могут греться, но рядом должно быть темное, влажное и спокойное место.

Иногда гадюки выбирают места возле пруда или водоема, где можно найти большое количество земноводных, которыми они питаются.

В целом змеи предпочитают держаться в местах, которые редко посещают люди, а также на заброшенных участках. Пресмыкающиеся могут находиться на кучах древесины, кирпичей или давно лежащих предметах.

Иногда пресмыкающиеся могут гнездиться возле компостных баков или там, где мы выбрасываем органические отходы – листья и ветки. А еще их укрытиями могут служить высокие кусты или клумбы, к которым люди редко прикасаются.



Рептилии могут прятаться в траве / Фото Pexels

Чтобы на участке не было змей, нужно убирать кучи веток, листьев и лишний мусор. Также в саду стоит скосить высокую траву, которая часто привлекает змей.

Кроме того, стоит следить за компостной ямой. Если в ней много щелей и укромных уголков, она может стать местом гнездования змей. В таком случае важно закрыть ее надлежащим образом.

Змеи боятся людей, поэтому небольшой шум может их сразу отпугнуть. Но если рептилии будут продолжать возвращаться, тогда уже придется воспользоваться специальными средствами против пресмыкающихся.