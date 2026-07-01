Чтобы не прибегать к химикатам, многие огородники ищут безопасные и доступные способы, которые не нанесут вреда растениям, пишет Express.

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Одним из эффективных решений является использование обычного растительного масла. В сочетании с водой и небольшим количеством мыла оно превратится в действенный спрей против насекомых. Такая смесь создает на поверхности вредителей тонкую пленку, которая нарушит их дыхание и отпугнет от растений.

Как избавиться от колорадских жуков с помощью масляного раствора?

Чтобы приготовить средство от колорадских жуков на основе растительного масла, нужно смешать один стакан растительного масла со столовой ложкой мягкого жидкого мыла. Затем две чайные ложки масляно-мыльной смеси нужно развести в одном литре воды.

Раствор следует перелить в бутылку с распылителем и нанести на растения, уделяя особое внимание тем участкам, где жуки наиболее активны.



Простое средство поможет избавиться от колорадских жуков / Фото Pexels

Этим средством следует обрабатывать верхнюю и нижнюю часть листьев, поскольку именно с внутренней стороны жуки откладывают много яиц.

В отличие от химических пестицидов, масляный раствор не токсичен и не представляет никакой угрозы для людей, домашних животных и даже полезных насекомых – пчел и божьих коровок.

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А еще значительным преимуществом является его доступность, поскольку для приготовления понадобятся ингредиенты, которые есть у каждого дома.

Кроме того, следует знать, что в июле подлежат окучиванию поздние сорта картофеля или вторая посадка клубней для получения молодого картофеля. Основную окучку классического весеннего картофеля огородники завершают к середине июня, пока растения еще не начали цвести.