5 речей у дворі, які можуть приваблювати змій: через це плазуни оселяються на подвір'ї

Більшість змій не є шкідливими й допомагають контролювати популяції гризунів-шкідників, проте власників ділянок зустріч з плазунами дуже лякає.

Якщо ви побачили хоча б одну чи двох змій на ділянці, тоді варто звернути увагу на речі, які найбільше приваблюють плазунів, пише Martha Stewart.

Що приваблює змій на ділянці?

Низькорослі кущі

Коли змії перегріваються на сонці, то шукають тінь під низькорослими кущами. Лаванда чи розмарин створюють тінь, водночас надаючи доступ для спостереження за навколишнім середовищем. Крім того, такі кущі часто приваблюють гризунів, які є їжею для змій.

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Годівниці для птахів

Те, що приваблює гризунів, автоматично приваблює й плазунів. Саме годівниці є для них великою приманкою, оскільки пташки чи вітер розкидають насіння по землі, а тоді до нього підбираються миші. Щоб зменшити привабливість ділянки для змій, годівниці слід прибрати подалі від будинку.

Дрова й купи каміння

Плазуни можуть оселятися в купі дров чи каміння, складеній черепиці чи фанері. Навіть кілька сантиметрів вільного простору змії використовують як лігво. Фахівці радять дрова зберігати на платформі, піднятій на кілька сантиметрів над землею.



Змій приваблюють захаращені місця / Фото Pexels

Відпочинкові простори

Плазуни також люблять обирати темні й прохолодні місця на ділянці. Якщо на подвір’ї чи в будинку завелося багато гризунів, тоді підвал та ганок треба закривати й перевіряти на наявність щілин і тріщин, у які можуть проникнути плазуни. У такому випадку радять використовувати дротяну сітку, сталеву вату чи герметик, щоб закрити невеликі отвори.

Джерела води

Ландшафтні ставки чи басейни можуть приваблювати змій. Крім того, плазуни здатні оселитися на ділянці, якщо є десь кран, що протікає, чи шланг. Миші й щурі обирають ті місця, де є легкий доступ до води, а тоді там з’являються змії.