5 вещей во дворе, которые могут привлекать змей: из-за этого змеи селятся во дворе

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Если вы заметили хотя бы одну или двух змей на участке, то стоит обратить внимание на то, что больше всего привлекает пресмыкающихся, пишет Martha Stewart.

Что привлекает змей на участке?

Низкорослые кусты

Когда змеи перегреваются на солнце, они ищут тень под низкорослыми кустами. Лаванда или розмарин создают тень, одновременно обеспечивая обзор окружающей среды. Кроме того, такие кусты часто привлекают грызунов, которые служат пищей для змей.

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Кормушки для птиц

То, что привлекает грызунов, автоматически привлекает и пресмыкающихся. Именно кормушки являются для них большой приманкой, поскольку птицы или ветер разбрасывают семена по земле, а затем к ним подбираются мыши. Чтобы уменьшить привлечение змей на участок, кормушки следует убрать подальше от дома.

Дрова и кучи камней

Пресмыкающиеся могут селиться в кучах дров или камней, сложенной черепице или фанере. Даже несколько сантиметров свободного пространства змеи используют в качестве логова. Специалисты советуют хранить дрова на платформе, приподнятой на несколько сантиметров над землей.

Змей привлекают захламленные места / Фото Pexels

Места для отдыха

Рептилии также любят выбирать темные и прохладные места на участке. Если во дворе или в доме завелось много грызунов, тогда подвал и крыльцо нужно закрывать и проверять на наличие щелей и трещин, в которые могут проникнуть рептилии. В таком случае рекомендуется использовать проволочную сетку, стальную вату или герметик, чтобы закрыть небольшие отверстия.

Источники воды

Ландшафтные пруды или бассейны могут привлекать змей. Кроме того, змеи могут поселиться на участке, если где-то есть протекающий кран или шланг. Мыши и крысы выбирают те места, где есть легкий доступ к воде, а затем там появляются змеи.