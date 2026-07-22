Волосся буде м'яким і об'ємним: спробуйте метод зворотного миття голови

Намилити, змити й повторити — саме так більшість із нас звикла мити голову. Але чи замислювалися ви, що можна поміняти порядок догляду? Саме на цьому ґрунтується метод зворотного миття волосся.

Це не просто ще один модний тренд – такий спосіб може зробити волосся більш блискучим і водночас зберегти його об'єм. Суть дуже проста: спочатку нанесіть кондиціонер, а вже потім шампунь, пише Vogue.

Як працює метод зворотного миття голови?

Головна перевага зворотного миття полягає в тому, що волосся залишається зволоженим і гладеньким, але при цьому не втрачає об'єму біля коренів.

Цей метод допомагає розплутати й пом'якшити волосся, не залишаючи на ньому надлишку кондиціонера, який може обтяжувати пасма.

Дерматологиня Сандра Оска пояснює, що кондиціонер створює на волоссі тимчасовий захисний ліпідний шар. Він ніби "запечатує" пористі ділянки кутикули, допомагаючи захистити волосся від агресивної дії очищувальних компонентів шампуню.

Крім того, якщо наносити кондиціонер першим, шампунь згодом змиє його залишки, завдяки чому волосся не буде здаватися важким або обтяженим.

Косметичний дерматолог Дмитро Шварцбург погоджується з цим. За його словами, зворотне миття особливо корисне для людей із тонким волоссям або пасмами, які легко втрачають об'єм. Такий спосіб забезпечує достатнє зволоження, не позбавляючи зачіску пишності.

Натомість власникам дуже густого, жорсткого або сильно кучерявого волосся зазвичай потрібно більше тривалого зволоження, тому їм більше підходить традиційна схема: спочатку шампунь, потім кондиціонер.

Зворотне миття голови зробить волосся блискучим / Фото з відкритих джерел

Крок 1. Спочатку нанесіть кондиціонер

Кондиціонер, нанесений перед шампунем, допомагає розплутати пасма та зробити їх гладшими ще до миття. Кондиціонер не потрібно залишати надовго. Для більшості типів волосся достатньо 2 – 5 хвилин. Наносити його слід лише на середину довжини та кінчики, уникаючи коренів.

Крок 2. Вимийте голову шампунем

Після того як волосся стало гладким і легко розчісується, нанесіть шампунь. Його варто розподіляти лише по шкірі голови та коренях. Під час змивання піна сама очистить довжину волосся, тому інтенсивно терти кінчики не потрібно.

Якісний шампунь очищає волосся, не пересушуючи його, тому не скасовує позитивний ефект від попереднього використання кондиціонера.

Крок 3. За бажанням використайте живильну маску

Після шампуню можна нанести маску для глибокого зволоження. Хоча цей етап не є обов'язковим, він стане у пригоді людям із сухим, ламким або пошкодженим волоссям.

Крок 4. Використовуйте делікатні аксесуари для догляду

Після миття важливо дбайливо поводитися з волоссям. Експерти радять замінити звичайний махровий рушник на рушник із мікрофібри. Він допомагає зменшити ламкість волосся, менше травмує мокрі пасма та краще зберігає вологу.

Також корисно користуватися шовковими резинками, наволочками або нічними ковпаками, які зменшують тертя під час сну.

Для розчісування варто обирати якісну щітку, що легко розплутує волосся без зайвого пошкодження.