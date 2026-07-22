Это не просто очередной модный тренд – такой способ может придать волосам блеск и при этом сохранить их объем. Суть очень проста: сначала нанесите кондиционер, а уже потом шампунь, пишет Vogue.

Как работает метод обратного мытья головы?

Главное преимущество обратного мытья заключается в том, что волосы остаются увлажненными и гладкими, но при этом не теряют объема у корней.

Этот метод помогает распутать и смягчить волосы, не оставляя на них излишков кондиционера, которые могут утяжелять пряди.

Дерматолог Сандра Оска объясняет, что кондиционер создает на волосах временный защитный липидный слой. Он как бы "запечатывает" пористые участки кутикулы, помогая защитить волосы от агрессивного воздействия очищающих компонентов шампуня.

Кроме того, если наносить кондиционер первым, шампунь впоследствии смоет его остатки, благодаря чему волосы не будут казаться тяжелыми или утяжеленными.

Косметический дерматолог Дмитрий Шварцбург согласен с этим. По его словам, обратное мытье особенно полезно для людей с тонкими волосами или прядями, которые легко теряют объем. Такой способ обеспечивает достаточное увлажнение, не лишая прическу пышности.

Зато обладателям очень густых, жестких или сильно вьющихся волос обычно требуется более длительное увлажнение, поэтому им больше подходит традиционная схема: сначала шампунь, затем кондиционер.

Обратное мытье головы придаст волосам блеск / Фото из открытых источников

Шаг 1. Сначала нанесите кондиционер

Кондиционер, нанесенный перед шампунем, помогает распутать пряди и сделать их более гладкими еще до мытья. Кондиционер не нужно оставлять надолго. Для большинства типов волос достаточно 2–5 минут. Наносить его следует только на среднюю часть длины и кончики, избегая корней.

Шаг 2. Вымойте голову шампунем

После того как волосы стали гладкими и легко расчесываются, нанесите шампунь. Его следует распределять только по коже головы и корням. При смывании пена сама очистит длину волос, поэтому интенсивно тереть кончики не нужно.

Качественный шампунь очищает волосы, не пересушивая их, поэтому не нивелирует положительный эффект от предыдущего использования кондиционера.

Шаг 3. По желанию используйте питательную маску

После шампуня можно нанести маску для глубокого увлажнения. Хотя этот этап не является обязательным, он пригодится людям с сухими, ломкими или поврежденными волосами.

Шаг 4. Используйте деликатные аксессуары для ухода

После мытья важно бережно обращаться с волосами. Эксперты советуют заменить обычное махровое полотенце на полотенце из микрофибры. Оно помогает уменьшить ломкость волос, меньше травмирует мокрые пряди и лучше сохраняет влагу.

Также полезно использовать шелковые резинки, наволочки или ночные шапочки, которые уменьшают трение во время сна.

Для расчесывания стоит выбирать качественную щетку, что легко распутывает волосы без лишнего повреждения.