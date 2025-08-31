Традиційно вже завтра, 1 вересня, для школярів розпочинається нова подорож у країну знань. Хтось уперше сідає за парту, хтось повертається до знайомих друзів і улюблених учителів, а хтось уже впевнено готується до нового етапу у своєму житті.

З цієї нагоди LifeStyle24 підготував красиві привітання з 1 вересня у картинках, прозі й віршах, які ви можете надіслати рідним, друзям та знайомим. Нехай цей навчальний рік подарує вам натхнення, сміливість мріяти, прагнути більшого й не боятися труднощів.

1 вересня 2025: привітання у картинках, прозі й віршах для школярів

З Днем знань! Бажаю наснаги та жаги до усього нового, гарного настрою, енергії, бадьорості та позитиву, щоб вистачило на весь навчальний рік! Нехай кожен день несе нове відкриття та новий досвід! Хай всі цілі будуть досягнуті та ведуть до успіху!

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю впевнено крокувати до нових знань та з кожним днем відкривати нові двері до успіху. Нехай цей навчальний рік буде вдалим, легким, цікавим та веселим, нехай буде безліч можливостей для здійснення мрій. Бажаю якомога більше п'ятірок, та якомога менше труднощів.

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю вас щиро сьогодні з Днем знань,

Натхнення бажаю та здійснень бажань,

Хай будуть легкими життєві дороги,

В навчанні чекають одні перемоги.

Цікавих моментів, вражень щасливих,

Удачі на уроках, побільше позитиву!

***

Вітаю від душі з Днем знань!

Бажаю успіхів у всьому,

Удачі, здійснення бажань,

Трудитися завжди невтомно.

Енергії на цілий рік,

Здоров'я, море позитиву,

Ідей цікавих і нових,

Міцної дружби в колективі!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем знань! Бажаю вчитись на відмінно, щодня радіти, досягати своєї мети, мріяти та відкривати для себе щось нове. Нехай цей рік запам'ятається великими успіхами та перемогами, нехай тобі все буде під силу. Бажаю гарного настрою та впевненості у собі, а також добрих друзів та удачі.

***

Вітаю з Днем знань. Бажаю з веселими спогадами про літо впевнено зробити крок до нових знань. Нехай цей навчальний рік буде багатий на великі успіхи, особисті досягнення та дивовижні історії. Бажаю тобі вдалої боротьби з лінню та сміливого прагнення до перемог!

Привітання з 1 вересня / Колаж LifeStyle24

***

З Днем знань сьогодні

Від серця вітаю.

Наснаги до праці

Палкої бажаю.

Хай все тільки легко

В навчанні вдається.

Хай серце радіє,

А доля сміється.

***

Вітаю щиро з Днем знань

І Вам надсилаю вітань:

Здоров'я міцного та щастя, натхнення,

В роботі удачі й життя, мов варення!