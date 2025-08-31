Традиционно уже завтра, 1 сентября, для школьников начинается новое путешествие в страну знаний. Кто-то впервые садится за парту, кто-то возвращается к знакомым друзьям и любимым учителям, а кто-то уже уверенно готовится к новому этапу в своей жизни.

По этому случаю по этому случаю LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с 1 сентября в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить родным, друзьям и знакомым. Пусть этот учебный год подарит вам вдохновение, смелость мечтать, стремиться к большему и не бояться трудностей.

Интересно День знаний 2025 приближается: искренние поздравления с 1 сентября для учителей

1 сентября 2025: поздравления в картинках, прозе и стихах для школьников

С Днем знаний! Желаю вдохновения и жажды всего нового, хорошего настроения, энергии, бодрости и позитива, чтобы хватило на весь учебный год! Пусть каждый день несет новое открытие и новый опыт! Пусть все цели будут достигнуты и ведут к успеху!

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю уверенно шагать к новым знаниям и с каждым днем открывать новые двери к успеху. Пусть этот учебный год будет удачным, легким, интересным и веселым, пусть будет множество возможностей для осуществления мечты. Желаю как можно больше пятерок, и как можно меньше трудностей.

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Вітаю вас щиро сьогодні з Днем знань,

Натхнення бажаю та здійснень бажань,

Хай будуть легкими життєві дороги,

В навчанні чекають одні перемоги.

Цікавих моментів, вражень щасливих,

Удачі на уроках, побільше позитиву!

***

Вітаю від душі з Днем знань!

Бажаю успіхів у всьому,

Удачі, здійснення бажань,

Трудитися завжди невтомно.

Енергії на цілий рік,

Здоров'я, море позитиву,

Ідей цікавих і нових,

Міцної дружби в колективі!

Поздравления с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю учиться на отлично, ежедневно радоваться, достигать своей цели, мечтать и открывать для себя что-то новое. Пусть этот год запомнится большими успехами и победами, пусть тебе все будет под силу. Желаю хорошего настроения и уверенности в себе, а также хороших друзей и удачи.

***

Поздравляю с Днем знаний. Желаю с веселыми воспоминаниями о лете уверенно сделать шаг к новым знаниям. Пусть этот учебный год будет богат на большие успехи, личные достижения и удивительные истории. Желаю тебе удачной борьбы с ленью и смелого стремления к победам!

Поздравление с 1 сентября / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем знань сьогодні

Від серця вітаю.

Наснаги до праці

Палкої бажаю.

Хай все тільки легко

В навчанні вдається.

Хай серце радіє,

А доля сміється.

***

Вітаю щиро з Днем знань

І Вам надсилаю вітань:

Здоров'я міцного та щастя, натхнення,

В роботі удачі й життя, мов варення!