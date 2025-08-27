Найщиріші привітання з 1 вересням: красиві картинки й теплі слова
Підбірка привітань з 1 вересня містить картинки, прозу і вірші, які можна використати, щоб привітати школярів з початком навчального року.
1 вересня в Україні традиційно розпочинається новий навчальний рік. У цей день слід привітати дітей, друзів і знайомих з цим важливим святом.
LifeStyle24 підготував привітання з першим вересня у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Підніміть настрій школярам у свято Першого дзвоника.
Цікаво Привітання з днем народження, які зворушать до сліз: чарівні картинки та чуттєва проза
Привітання з 1 вересня: картинки, проза й вірші
У день знань вітаємо вас,
Бажаємо вам успіху і натхнення.
Нехай день подарує нових геніїв для нас,
Сміливо крокуйте до мрій здійснення.
Нехай знання у вас легше входять,
Здоров'я вам і довгих років.
Щоб при будь-якому результаті,
Ви не знали ні бід, ні горя.
***
Останній перший дзвоник для декого із вас,
В останнє перше вересня запросить вас у клас.
Випускники, для вас це свято знань прощальне,
І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!
За цей останній рік ви спробуйте найбільше
Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.
Є впевненість, що ми зробили все можливе,
Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!
***
Привітати з 1 вересня
Поспішаємо сьогодні ми тебе.
Вже зачекалися рідна школа
І всі твої вчителі.
Хай буде все, як в перший раз:
Посмішка, блиск щасливих очей.
А попереду – знову навчання
І твій веселий дружний клас.
Бажаю труднощів не знати
І вранці легко вставати!
***
Ось перший дзвоник гучно вам лунає, –
Це школа щиро кожному бажає
Навчатись із натхненням, із любов'ю,
І бути всім родиною одною.
Щоб до наук цікавість вас хилила,
Щоб фізкультура теж вам була мила,
І щоб засяяла вам зірка та у небі,
Що забере із мрій всі перепони-стелі!
***
На Перший дзвоник бажаю вам міцного здоров'я, терплячості, а головне – щирого прагнення до нових знань. Нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання стануть реальністю!
***
Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!
***
З 1 вересня! Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим та успішнішим, ніж минулий, і нехай попереду чекає багато відкриттів, звершень і блискучих перемог. Учися, дій, мрій, працюй, старайся, вір і перемагай!
***
Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого навчального року вам, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості й чудових результатів!