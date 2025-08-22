LifeStyle24 підготував привітання з днем народження у прозі й картинках, які доведуть до сліз. Подякуйте іменинникам за те, що вони є у вашому житті та роблять його яскравішим і кращим.

Привітання з днем народження своїми словами до сліз: зворушлива проза й гарні картинки

Кожен з нас народжується, щоб бути щасливим. Для цього потрібно знайти своє покликання в житті й слідувати за покликом серця. Бажаю знайти свою дорогу, яка приведе до заповітних цілей і здійснення найсміливіших бажань. Наснаги, гармонії та більше радісних подій у житті! З днем народження!

***

З Днем народження! Я дякую тобі за те, що завжди приходиш на допомогу, за веселі зустрічі, за час проведений разом, за теплі слова і неймовірні ідеї, і звичайно, за щиру підтримку. Дякую тобі за тебе!

***

Бажаю, щоб проміжок часу під назвою "життя" пролетів як можна яскравіше, з максимальною віддачею і всілякими незабутніми моментами. Нехай ангел-охоронець оберігає від примх невдачі, а щастя стане постійним супутником, не відстаючи від тебе ні на крок! З днем народження!

***

З днем народження! Сьогодні ти не повинна рахувати роки. Радій, що ще один рік ти була щаслива, весела і здорова. Пишайся тим, що про тебе пам'ятають. Цінуй те, що тобі є куди рости, до чого прагнути. Захоплювати своєю красою. Зачаровувати добротою й участю. Постав собі за мету – і до наступного дня народження ти отримаєш ще більше радості, адже все намічене збудеться. Вір в чарівну силу цього дня і сміливо загадуй бажання!

***

Вітаю тебе з днем ​​народження! Від щирого серця бажаю тобі залишатися такою ж радісною, жіночною, усміхненою, сміливою і життєрадісною. Відчувати себе щасливою людиною – значить, мати можливість любити й радувати себе й оточення, мріяти, вірити в краще, прагнути до успіху, отримувати від долі несподівані приємні сюрпризи. Нехай тобі завжди посміхається удача, а поставлені на найближчий час цілі якомога швидше втілюються в життя. Добробуту, міцного здоров'я, внутрішньої опори, особистісного росту, гармонії в родині, турботи й підтримки близьких, сонця в душі й безмежного добра! Зі святом тебе, з днем народження!

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Сьогодні день твого народження! І я від душі тебе вітаю з твоїм днем, з твоїм святом! Звичайно, в першу чергу, я бажаю тобі здоров'я – це найголовніше. Бо все інше залежить тільки від тебе. А я точно знаю, що все у тебе обов'язково вийде. Я бажаю тобі успіхів у всіх твоїх справах, радості й щастя! Нехай виконуються всі твої найзаповітніші мрії. Став нові цілі й неодмінно досягай їх. Нехай твій шлях буде легкий, і на ньому зустрічаються лише дрібні переборні перешкоди. Нехай будуть щасливі всі, кого ти любиш і хто тобі дорогий. Вітаю від душі й бажаю щастя у всьому!

***

Вітаю з днем ​​народження. Хочу побажати бути потрібною людиною, адже в цьому житті дуже важливо, щоб хтось без тебе не міг або комусь було без тебе погано. Так ось, нехай у твоєму житті буде не одна така людина, яка по-справжньому буде в тобі потребувати. Бажаю щирості всіх світлих почуттів до глибини душі, бажаю дозволяти своєму серцю насолоджуватися любов'ю і радістю, бажаю наполегливої ​​боротьби з життєвими перешкодами й нестабільністю, бажаю, щоб після хвилинної бурі наступали щасливі дні спокійного щастя та добробуту.

Привітання з днем народження / Колаж LifeStyle24

***

Хочеться побажати, щоб в житті було багато душевних і зворушливих моментів, нехай завжди буде плече, на яке можна покластися і довіритися. Нехай найважливіші люди завжди будуть поруч, а серце завжди стукає в унісон з серцями коханих людей.