День святого Валентина 2025: історія та традиції найромантичнішого свята року

Щороку 14 лютого мільйони людей в усьому світі відзначають День святого Валентина. Це свято стало символом кохання та романтики, а його історія сягає давніх часів.

День святого Валентина встановив Папа Геласій I у 496 році. Відтоді люди обмінюються листівками, які називають валентинками. Детальніше про історію та традиції Дня закоханих – розповідає 24 Канал.

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Історія Дня святого Валентина

За однією з легенд, історія свята пов'язана з ранньохристиянським мучеником Валентином. Він був єпископом і жив у місті Терні, що в Італії, за часів правління римського імператора Клавдія II. У період воєн правитель забороняв солдатам одружуватися, вважаючи, що шлюб робить військових слабкими. Валентин не погоджувався з таким наказом і таємно вінчав закохані пари.

Дізнавшись про це, Клавдій II сказав схопити його, піддати тортурам і стратити. Перед смертю Валентин зізнався у своїх почуттях до дівчини, залишивши їй лист із підписом: "Твій Валентин". Святого стратили саме 14 лютого, а згодом цей день почав символізувати кохання.

День святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

Традиції Дня святого Валентина

Однією з найпоширеніших традицій є обмін "валентинками". Це зазвичай листівки різних розмірів у формі серця, на яких люди пишуть теплі побажання чи зізнання в коханні. Разом з ними часто дарують шоколад, квіти або м'які іграшки.

Крім цього, чоловіки вручають своїм коханим жінкам червоні троянди, які символізують пристрасть і любов. До того ж у цей день закохані традиційно вирушають на романтичні побачення. Так, пари можуть піти на вечерю в ресторані, прогулятися парком, поїхати у невелику подорож або провести час вдома. Ба більше, у День святого Валентина дехто навіть робить пропозицію руки й серця своїй другій половинці.