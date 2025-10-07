За традицією східних вірувань, кожен рік має свою тварину-покровителя. Символом 2025-го була Зелена Дерев'яна Змія.

Ця тварина принесла зміни й трансформації. Хто стане символом 2026 року – розповідає LifeStyle24 з посиланням на ChineseNewYear.

Яка тварина буде символом 2026 року?

2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня. У східній традиції це сьомий знак зодіаку, який відзначається впевненістю у собі та відповідальністю. Ця тотемна тварина символізує рішучість, наполегливість, витривалість і впертість. Кінь обожнює фізичні та розумові навантаження й водночас легко зазнає впливу. Цей знак зодіаку – лідер, який рідко визнає поразку, тому може мотивувати себе активно боротися в усьому, що робить.

Що цікаво, за китайською астрологією Кінь – принципова тварина, яка готова робити добрі справи. Як тільки представники цього знаку зодіаку навчаться правильно використовувати свою енергію, то їх буде неможливо зупинити під час досягнення власних цілей.

У соціальному плані Коні – доволі товариські. Вони говорять так само швидко, як думають та діють, і не соромляться демонструвати свої таланти та здібності, бо хочуть бути щирими.

Червоний Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото Freepik

Для кого 2026 рік буде щасливим?