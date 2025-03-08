8 березня 2025 року: чи буде вихідний і чи можуть скасувати Міжнародний жіночий день в Україні

8 березня традиційно відзначається в Україні як Міжнародний жіночий день. У багатьох людей це свято асоціюється з радянськими звичаями та наративами, через що українці обговорюють його скасування.

Традиційно у цей день люди мали вихідний, тому отримували можливість насолодитися відпочинком. Втім, чи будуть відпочивати українці 8 березня 2025 року та чи планують його скасувати – розповідає 24 Канал.

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Чи буде вихідний 8 березня 2025 року

Щороку 8 березня, коли ми зустрічали Міжнародний жіночий день, усі відпочивали. Однак все змінилося 24 лютого 2022 року. Тоді розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому в країні запровадили воєнний стан. Очільник нашої держави Володимир Зеленський продовжив його дію до 9 травня 2025 року, тому громадяни не повинні були б мати вихідний на 8 березня. Втім, цьогоріч цей день припадає на суботу, через що українці таки відпочиватимуть у свято.

Згідно із законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткові вихідні на державні свята у такий час не надаються. У зв'язку з цим українцям не слід очікувати відпочинку від навчання або роботи 10 березня, у понеділок.

Свято 8 березня / Фото Freepik

Чи можуть скасувати вихідний на 8 березня в Україні

Питання щодо скасування вихідного дня 8 березня в Україні активно обговорюється останні кілька років. У багатьох українців Міжнародний жіночий день асоціюється не з боротьбою за права жінок та феміністичними цінностями, а з подарунками, квітами та весною. Однак в умовах війни та змін у суспільстві у громадян з'явилася ініціатива переглянути календар державних свят.

Так, у лютому 2023 року в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9009, який передбачає скасування вихідних на 8 березня, 1 травня та 9 травня. Водночас пропонується запровадити нові свята, зокрема День української жінки 25 лютого, у день народження письменниці Лесі Українки.

Важливо зауважити, що станом на березень 2025 року, цей законопроєкт ще досі не ухвалений Верховною Радою, тому поки 8 березня залишається офіційним святом.