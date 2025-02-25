Це день визнання та вдячності тим, хто своєю любов'ю, сміливістю та працею змінює Україну на краще. Про історію Дня української жінки – розповідає 24 Канал.

Не пропустіть З Днем української жінки 2025: щирі привітання у картинках і прозі

День української жінки 2025: історія свята

В українській традиції жінка завжди була берегинею роду та сімейного вогнища, але водночас – активною учасницею суспільних і політичних процесів. Українки завжди брали активну участь у визвольному русі, культурному відродженні, політиці та освіті. Лесі Українці, Ользі Кобилянській, Соломії Крушельницькій і багатьом іншим вдалося довести, що жінка може бути не лише берегинею домашнього вогнища, а й творцем, лідеркою та символом національної гідності.

Українці протягом тривалого часу відзначали Міжнародний жіночий день, який припадає на 8 березня. Втім, у СРСР зробили все можливе, щоб це свято асоціювалося не з феміністичними цінностями, а з красою, жіночністю та весною. Коли Україна стала незалежною, суспільство прагнуло вшановувати українських жінок в окремий день. Тому у 2023 році Верховна Рада створила законопроєкт про скасування 8 Березня, 1 та 9 травня і запровадження українських альтернатив, серед яких День української жінки. Що цікаво, це свято припадає на 25 лютого, бо тоді народилася Леся Українка.

День української жінки 2025 / Фото Freepik

У сучасному світі українки відіграють вирішальну роль у всіх сферах життя. Так, жінки очолюють міжнародні організації та громадські рухи. Крім цього, українки досягають великих успіхів у науці, бізнесі, мистецтві та спорті. Особливо важливим стало вшанування внеску українських жінок у боротьбу проти Росії під час повномасштабного вторгнення. Чимала кількість українок вступила до лав ЗСУ, стала волонтерками та лікарями, які працюють заради перемоги України.

Традиції Дня української жінки

Хоча офіційного державного статусу це свято досі не має, з кожним роком воно стає все популярнішим. В Україні проводять тематичні заходи, присвячені історичним та сучасним здобуткам жінок. У школах і університетах можуть організовувати лекції та відкриті уроки про видатних українок. Водночас у містах проходять виставки, форуми та акції на підтримку жіночих ініціатив.

У соціальних мережах люди активно діляться історіями про видатних жінок, а також звертають увагу на важливі суспільні питання, а саме захист прав українок та їхню боротьбу за рівні можливості.