Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме в цей день народилася видатна українська письменниця та громадська діячка Леся Українка, яка стала символом сили, мудрості та незламності.

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З нагоди свята 24 Канал підготував щирі привітання у прозі й картинках. Збережіть їх собі та надішліть матерям, сестрам, подругам та всім знайомим жінкам у це особливе свято.

Привітання з Днем української жінки 2025: картинки й проза

Вітаю вас із Днем ​​української жінки! Будьте яскравою, як сонце, непередбачуваною, як погода, та просто щасливою! Нехай ваші мрії здійснюються!

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З усього серця бажаю вам величезного жіночого щастя, любові й добра! Нехай поруч з вами завжди будуть лише гідні люди, з якими будуть не страшні жодні незгоди. Щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, блиском в очах, передчуттям радості, впевненістю і душевним спокоєм.

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

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У цей нелегкий для України час українські жінки є джерелом віри й надії, справжніми берегинями – турботливими, стійкими, мужніми. Вітаючи зі святом, бажаю, щоб кожен день ви зустрічали з усмішкою, впевненістю та передчуттям радості. Щастя вам, здоров'я, сімейного добробуту і затишку, мирного неба над головою.

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Вітаю з Днем української жінки. Бажаю вам мирного неба над головою та бути завжди незламною духом, як Україна. Нехай вас Бог з небес благословляє!

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем української жінки! Нехай доля буде до вас прихильною, нехай у ваших серцях завжди буде любов, а в очах – щасливий блиск. Бажаю вам радості, гармонії, здійснення всіх мрій і щоб у вашому житті завжди було місце для миру та добра.

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Вітаю з Днем української жінки! Ви душа і серце нашої землі. Ви поєднуєте в собі мудрість і сміливість, турботу і рішучість. Ваша любов гріє рідних, мудрість веде дітей у світле майбутнє, а ваша незламність надихає цілу націю.

Привітання з Днем української жінки 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем української жінки! Нехай все вдається і мрії втілюються у життя! Терпіння, впевненості, натхнення! Здоров'я на всі пори року, добрих новин і удачі! І найскорішої перемоги!

