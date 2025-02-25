Это день признания и благодарности тем, кто своей любовью, смелостью и трудом меняет Украину к лучшему. Об истории Дня украинской женщины – рассказывает 24 Канал.

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День украинской женщины 2025: история праздника

В украинской традиции женщина всегда была хранительницей рода и семейного очага, но одновременно – активной участницей общественных и политических процессов. Украинки всегда принимали активное участие в освободительном движении, культурном возрождении, политике и образовании. Лесе Украинке, Ольге Кобылянской, Соломии Крушельницкой и многим другим удалось доказать, что женщина может быть не только хранительницей домашнего очага, но и творцом, лидером и символом национального достоинства.

Украинцы в течение длительного времени отмечали Международный женский день, который приходится на 8 марта. Впрочем, в СССР сделали все возможное, чтобы этот праздник ассоциировался не с феминистическими ценностями, а с красотой, женственностью и весной. Когда Украина стала независимой, общество стремилось чествовать украинских женщин в отдельный день. Поэтому в 2023 году Верховная Рада создала законопроект об отмене 8 Марта, 1 и 9 мая и введение украинских альтернатив, среди которых День украинской женщины. Что интересно, этот праздник приходится на 25 февраля, потому что тогда родилась Леся Украинка.

День украинской женщины 2025 / Фото Freepik

В современном мире украинки играют решающую роль во всех сферах жизни. Так, женщины возглавляют международные организации и общественные движения. Кроме этого, украинки достигают больших успехов в науке, бизнесе, искусстве и спорте. Особенно важным стало чествование вклада украинских женщин в борьбу против России во время полномасштабного вторжения. Немалое количество украинок вступила в ряды ВСУ, стала волонтерками и врачами, которые работают ради победы Украины.

Традиции Дня украинской женщины

Хотя официального государственного статуса этот праздник до сих пор не имеет, с каждым годом он становится все популярнее. В Украине проводят тематические мероприятия, посвященные историческим и современным достижениям женщин. В школах и университетах могут организовывать лекции и открытые уроки о выдающихся украинках. В то же время в городах проходят выставки, форумы и акции в поддержку женских инициатив.

В социальных сетях люди активно делятся историями о выдающихся женщинах, а также обращают внимание на важные общественные вопросы, а именно защиту прав украинок и их борьбу за равные возможности.