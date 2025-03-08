Завтра – Міжнародний жіночий день 2025: картинки-привітання з 8 березня

Більшість людей сприймає 8 березня як свято весни, краси та подарунків, проте його справжній зміст значно глибший. Міжнародний жіночий день зародився як символ боротьби за рівноправність, гідну оплату праці та виборчі права для жінок.

Вперше його відзначили на початку XX століття, коли активістки в різних країнах вимагали соціальних та політичних змін. Водночас влада Радянського Союзу повністю змінила характер цього свята. Так, Міжнародний жіночий день, який символізував боротьбу за права, несподівано перетворився на "свято жіночності". Проте наразі все більше людей повертаються до його первісного значення та нагадують про необхідність подолання гендерної нерівності, розповідає 24 Канал.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання. Надішліть ці святкові листівки своїм рідним і поділіться з близькими справжньою історією Міжнародного жіночого дня. Важливо не забувати, що навіть у сучасному світі жінки досі мають менше прав, ніж чоловіки.

Привітання з 8 березня 2025: картинки й листівки

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Привітання з 8 березня / Колаж LifeStyle24

Подаруйте гарний настрій і позитивні емоції своїм мамам, коханим, подругам і колегам. З Міжнародним жіночим днем!