Білий понеділок вже незабаром: що це за свято

На наступний день після Трійці в календарі можна побачити менш відоме, але особливе свято – Білий понеділок. Цьогоріч він припадає на 9 червня.

В Україні та в деяких англомовних країнах Білий понеділок має давню історію та глибоке значення. Що цікаво, закордоном його ще називають WhitMonday. Цю назву утворили від Whitsunday, що є англійською назвою П'ятдесятниці, розповідає LifeStyle24.

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Що таке Білий понеділок

Білий понеділок настає одразу після Трійці – одного з ключових свят у християнському календарі. Зелені свята зазвичай відзначають на 50-й день після Великодня на згадку про Зішестя Святого Духа на апостолів. Саме ця подія стала початком християнської проповіді та символічно ознаменувала народження Церкви.

За однією з версій, назва Білий понеділок пов'язана з одягом білого кольору, який одягали віряни, що нещодавно охрестилися. Це вбрання символізувало чистоту та духовне оновлення. Адже білий колір асоціюється з очищенням душі та прийняттям віри.

Що таке Білий понеділок / Фото Freepik

У деяких країнах Західної Європи Білий понеділок є офіційним вихідним. У цей день люди продовжують відпочивати після Трійці, проводити час з рідними, а також молитися та брати участь в богослужіннях.

Водночас в Україні родини теж збираються за святковою трапезою та звертаються з різними проханнями до Бога. Крім цього, українці проводять цей день у спокої та злагоді, не займаючись важкою працею.

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