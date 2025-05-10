Для чого наречену садять на подушку під час весілля

В Україні збереглося чимало старовинних весільних звичаїв до наших часів. Наші предки особливо дотримувалися традицій, пов'язаних з весіллям і шлюбом.

Так, існує доволі цікавий обряд, який називається "скуповування молодої", під час якого наречену саджають на подушку. Для чого це роблять – розповідає LifeStyle24.

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Навіщо наречену садять на подушку

У традиційному українському весіллі подушка символізує домашній затишок і майбутнє подружнє життя. Зазвичай наречена сидить на цьому весільному атрибуті під час "викупу". Суть цієї розваги полягає в тому, що наречений та його друзі повинні виконати кілька завдань або заплатити, щоб побачити молоду. Після того як чоловік успішно "викупив" свою дружину, дівчина має встати з подушки, за якою стартує справжнє полювання. Адже подружки нареченої починають змагатися, намагаючись якомога швидше сісти на цей святковий атрибут. Вважалося, що хто впорається найперший, той скоро вийде заміж.

Крім цього, наречена повинна сидіти на подушці ще під час однієї важливої події. Так, наприкінці весілля наречений або свекруха традиційно знімають фату з голови дівчини та покривають її хусткою або шаллю. Саме в цей момент наречена має також сидіти на подушці.

Весілля / Фото Freepik

Чому нареченому не можна бачити весільну сукню до свята

У давнину вважалося, що шлюб закоханих протриває недовго, якщо наречений побачить весільну сукню майбутньої дружини. Водночас подружжя може почати сваритися ще на святі, привабивши ще більший негатив в сімейне життя.

До того ж пара зазнає багато страждань через постійні сварки та непорозуміння, що може призвести до зради одного з партнерів. У сучасному світі деякі жінки вірять у цю прикмету, тому ховають свою сукню від нареченого в найпотаємніші місця.