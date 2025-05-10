Так, существует довольно интересный обряд, который называется "скупка молодой", во время которого невесту сажают на подушку. Для чего это делают – рассказывает LifeStyle24.

Смотрите также Почему сирень считают "мертвыми" цветами: объяснение священника

Зачем невесту сажают на подушку

В традиционной украинской свадьбе подушка символизирует домашний уют и будущую супружескую жизнь. Обычно невеста сидит на этом свадебном атрибуте во время "выкупа". Суть этого развлечения заключается в том, что жених и его друзья должны выполнить несколько заданий или заплатить, чтобы увидеть молодую. После того как мужчина успешно "выкупил" свою жену, девушка должна встать с подушки, за которой стартует настоящая охота. Ведь подружки невесты начинают соревноваться, пытаясь как можно быстрее сесть на этот праздничный атрибут. Считалось, что кто справится самый первый, тот скоро выйдет замуж.

Кроме этого, невеста должна сидеть на подушке еще во время одного важного события. Так, в конце свадьбы жених или свекровь традиционно снимают фату с головы молодой и покрывают ее платком или шалью. Именно в этот момент невеста должна также сидеть на подушке.

Свадьба / Фото Freepik

Почему жениху нельзя видеть свадебное платье до праздника

В древности считалось, что брак влюбленных продлится недолго, если жених увидит свадебное платье будущей жены. В то же время супруги могут начать ссориться еще на празднике, привлекая еще больший негатив в семейную жизнь.

К тому же пара испытывает много страданий из-за постоянных ссор и недоразумений, что может привести к измене одного из партнеров. В современном мире некоторые женщины верят в эту примету, поэтому прячут свое платье от жениха в самые сокровенные места.