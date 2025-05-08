В то же время сирень иногда кладут в гроб к покойнику, поэтому может ассоциироваться с миром мертвых. Почему говорят, что это неодушевленные цветы – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Почему говорят, что сирень – "мертвые" цветы

По словам священника, верующим не стоит верить в суеверия. Эти приметы не имеют никакой религиозной подоплеки. Алексей Филюк заверил, что покойники не нуждаются в цветах, зато растениями стоит украшать дома и храмы. Он подчеркивает, что и другие цветы, в частности розы, тоже нередко приносят на кладбище, но это не делает их "мертвыми".

Зачем мертвым цветы в гробу, для чего им та сирень. Ваша вера должна быть жива, делайте праведные дела. Не надо верить в суеверия,

– заверил священник ПЦУ.

Алексей Филюк поощряет верующих не обращать внимания на суеверия, а вместо этого молиться Богу.

Что нельзя класть в гроб к покойнику

Людям запрещено оставлять в гробу обручальные кольца. По народным поверьям, кольцо символизирует связь и обет, поэтому должно остаться среди живых. В то же время ни в коем случае нельзя класть живые цветы в гроб. Дело в том, что растения выделяют биологические вещества, которые ускоряют процесс разложения тела, вызывая посинение кожи и появление резкого неприятного запаха. Правильнее будет положить цветы у ног покойника или вдоль гроба.

В список вещей, которых следует избегать, также относятся и деньги. Они не имеют никакой силы в мире умерших, а их присутствие в гробу считается суеверием. То же самое касается и предметов быта, в частности часов и расчесок.