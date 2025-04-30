Так, стоит помнить о вещах, что не должны лежать рядом с умершим в гробу. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя класть в гроб

Людям не стоит класть иконы в гроб. Если кто-то хочет оставить духовный символ умершему, то следует положить возле покойника освященный крестик, но не большие образы.

Также запрещено оставлять в гробу обручальные кольца. По народным поверьям, кольцо символизирует связь и обет, поэтому должно остаться среди живых. В список вещей, которых следует избегать, также относятся и деньги. Они не имеют никакой силы в мире умерших, а их присутствие в гробу считается суеверием. То же самое касается и предметов быта, в частности часов и расчесок.

В то же время ни в коем случае нельзя класть живые цветы в гроб. Дело в том, что растения выделяют биологические вещества, которые ускоряют процесс разложения тела, вызывая посинение кожи и появление резкого неприятного запаха. Правильнее будет положить цветы у ног покойника или вдоль гроба.

Среди других предметов, которые нельзя оставлять в гробу:

рисунки;

фотографии;

картины;

сигареты;

алкогольные напитки;

оружие;

мобильный телефон.

Похороны / Фото Freepik

Что разрешается класть в гроб

Похоронную одежду.

Нательный крестик.

Саван.

Личные вещи покойника.

Украшения, аксессуары или шляпа для женщин.

Медали, награды и грамоты для мужчин.

Игрушки для беременных женщин и маленьких девочек.

Напомним, наша редакция рассказывала о том, что нельзя делать на похоронах.