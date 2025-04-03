Именно поэтому еще с давних времен с похоронами связано немало примет и запретов, которых придерживаются, чтобы избежать беды. Что нельзя делать в это время – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на похоронах

Наши предки старались не давать свои вещи, чтобы ими одели умершего. Дело в том, что это могло навлечь на владельца одежды болезни или даже смерть. В то же время в древности верили, что не стоит бросать живые цветы под ноги похоронной процессии, ведь если кто-то случайно наступит на растения, то может столкнуться с серьезными проблемами. Также следует помнить, что нельзя спускаться в могилу за потерянными вещами. Так, в народе говорят, что это предсказывает скорую смерть человеку.

Кроме этого, не стоит стоять на краю еще не засыпанной могилы, потому что если кто-то туда упадет, то существует высокий риск, что жизнь может оборваться в ближайшем будущем. Более того, согласно народным приметам в гроб запрещено класть вещи, принадлежащие живым людям, поскольку это заберет их энергию.

Что нельзя делать на похоронах / Фото Freepik

Важно отметить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих поверий, или нет. Для верующих важно пережить потерю и искренне помолиться за душу покойника.

Можно ли родным нести гроб с телом покойника

По словам Алексея Филюка, священника Православной церкви Украины, люди в селах до сих пор не позволяют родным участвовать в похоронах. Некоторые верят, что гроб должен нести только тот, кто не находился в кровных связях с покойным. В то же время в народе считают, что может начаться черная полоса в жизни, если не придерживаться этого обычая.

Однако священник заверил, что христиане не должны верить в такой суеверие. Родственники и близкие могут спокойно нести гроб с телом покойника, потому что этого не запрещает церковь.