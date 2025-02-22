Однако не все знают, можно ли нести искусственные цветы на кладбище. Подробнее об этом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Православную церковь Украины.

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Можно ли нести искусственные цветы на кладбище

Искусственные венки и цветы обычно изготавливают из материалов, которые почти невозможно переработать. Поэтому их утилизация превращается в настоящую экологическую катастрофу. Кроме этого, пластик разлагается веками, выделяя вредные вещества в почву и воду. К тому же на кладбищах часто сжигают пластиковые цветы, что приводит к выбросам токсичных веществ в воздух, что вызывают серьезные заболевания, среди которых рак.

Православная церковь Украины не поддерживает традицию приносить искусственные растения на кладбище. Священники отмечают, что почтить память умершего можно только с помощью молитвы и ухода за могилами. В то же время пластик, который загрязняет землю, никак не повлияет на то, найдет ли душа покойника покой.

Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и другие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений,

– заверили в Православной церкви Украины.

Сколько цветов надо нести на похороны

В народе верят, что на похороны стоит приносить четное количество цветов, ведь это означает завершенность. Также люди отдают предпочтение конкретным видам растений, которые ассоциируются с трагическими событиями.

По словам священников ПЦУ, нет никакой разницы в том, выбирать четное, или нечетное количество цветов, которые надо положить на могилу. Поэтому человек должен самостоятельно решить, сколько растений принести на кладбище. Впрочем, если же верующий предпочитает четное количество, то обычно букеты ограничиваются от 2 до 8 цветков.