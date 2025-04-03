Саме тому ще з давніх часів із похороном пов'язано чимало прикмет та заборон, яких дотримуються, щоб уникнути біди. Що не можна робити в цей час – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на похороні

Наші предки намагалися не давати свої речі, щоб ними одягли померлого. Річ у тім, що це могло накликати на власника одягу хвороби або навіть смерть. Водночас у давнину вірили, що не варто кидати живі квіти під ноги похоронній процесії, адже якщо хтось випадково стане на рослини, то може зіткнутися з серйозними негараздами. Також слід пам'ятати, що не можна спускатися в могилу за загубленими речами. Так, у народі кажуть, що це пророкує швидку смерть людині.

Крім цього, не варто стояти на краю ще не до кінця засипаної могили, бо якщо хтось туди впаде, то існує високий ризик, що життя може обірватися в найближчому майбутньому. Ба більше, згідно з народними прикметами у труну заборонено класти речі, що належать живим людям, оскільки це забере їхню енергію.

Що не можна робити на похороні / Фото Freepik

Важливо зазначити, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих повір'їв, чи ні. Для вірян важливо пережити втрату та щиро помолитися за душу покійника.

Чи можна рідним нести труну з тілом покійника

За словами Олексія Філюка, священника Православної церкви України, люди в селах досі не дозволяють рідним брати участь у похороні. Дехто вірить, що труну має нести лише той, хто не перебував у кровних зв'язках з покійним. Водночас у народі вважають, що може розпочатися чорна смуга в житті, якщо не дотримуватися цього звичаю.

Однак священник запевнив, що християни не мають вірити в такий забобон. Родичі й близькі можуть спокійно нести труну з тілом покійника, бо цього не забороняє церква.