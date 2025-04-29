Чтобы не навлечь беды, люди не должны ходить на кладбище в определенные дни. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нельзя идти на кладбище

По народным приметам, нельзя ходить на кладбище в большие церковные праздники, особенно на Рождество, Пасху и Троицу. В эти дни верующие должны радоваться жизни и благодарить за Божьи дары. В то же время посещать могилы принято в отдельные поминальные дни, в частности на Радоницу, которая в этом году приходится на 29 апреля.

Также следует перенести поход на кладбище в пятницу после захода солнца. Считается, что вечером можно наткнуться на души умерших. Кроме этого, непрошеный визит на кладбище может побеспокоить покой покойников и навлечь на человека болезни и невзгоды.

Когда нельзя идти на кладбище / Фото Freepik

К тому же нельзя идти на кладбище в непогоду, например, в дождь или метель. В древности верили, что так возникает высокий риск "смыть" защиту предков и навлечь несчастье на семью.

Кроме этого, людям не стоит посещать кладбище с пустыми руками. Традиционно верующие должны принести цветы или свечи, ведь пустые руки демонстрируют беззащитность перед злыми духами.

Что нельзя делать на похоронах

Наши предки верили, что не стоит бросать живые цветы под ноги похоронной процессии, ведь если кто-то случайно станет на растения, то может столкнуться с серьезными проблемами.

Также следует помнить, что нельзя спускаться в могилу за потерянными вещами. Так, в народе говорят, что это предсказывает скорую смерть человеку.