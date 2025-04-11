В таком случае христианам не следует отказываться от молитвы в церкви. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео священника ПЦУ Юлиана Тимчука.

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Является ли плохая погода причиной не идти в церковь

Священник Православной церкви Украины Юлиан Тимчук уже дал ответ на этот вопрос. По его словам, верующие должны идти в храм, даже когда на улице царят холод и мороз. Бог не смотрит на погоду, когда дает людям благословение, и всегда помогает людям в трудные времена. Если верующие хотят, чтобы Господь их поддержал, то следует одеться теплее и отправиться в храм даже в плохую погоду.

Надо идти в храм и молиться. Бог не смотрит на то, какое хорошее солнышко и как оно светит, когда вам плохо. Следует посмотреть на погоду и понять, что одеть в храм, и пойти,

– заметил священник Юлиан Тимчук.

Можно ли идти в храм в спортивном костюме

Вопрос внешнего вида в храме все чаще становится причиной для дискуссий. Кто-то считает, что на Божью службу не уместно приходить в спортивной одежде. В то же время другие люди уверены, что наряд верующего не имеет значения в храме.

По словам священника Православной церкви Украины Алексея Филюка, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Однако христиане должны помнить, что во время встречи с Господом в храме стоит быть прилично одетым. Впрочем, если прихожанин все же пришел в спортивном костюме в церковь, то ничего страшного не произойдет.