Чому не варто ображати вдову: що станеться з тими, хто це зробить

Через війну або інші трагічні обставини чимало жінок втратили своїх чоловіків і стали вдовами. Для багатьох вдівство стає глибоким і тривалим випробуванням, адже в ньому переплітаються тривога за майбутнє та страх перед байдужістю людей.

В усьому світі до таких жінок завжди ставляться з повагою і співчуттям. Чому не можна ображати вдову – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна ображати вдову

За народними прикметами, вдови перебувають під особливим заступництвом вищих сил. Саме тому той, хто спробує образити чи принизити таку жінку, ризикує накликати на себе її долю або навіть гнів небес.

Водночас у Біблії вдови, як і сироти, згадуються серед тих, кого Бог постійно захищає. У книзі "Повторення Закону" (27:19) написано: "Проклятий той, хто перекручує право приходька, сироти та вдови". У зв'язку з цим, вірянам важливо пам'ятати, що Господь завжди звертає увагу на тих, хто втратив опору в житті. Тому чекає від християн не жалості до вдів, а гідного ставлення та поваги.

Вдова / Фото Chris Vanhove, Unsplash

Чому деяких жінок називають "чорними вдовами"

Цей термін виник в біології, коли вчені описали павука – каракурта. Такий вид вважається дуже небезпечним, адже його укус у 50 разів отруйніший за тарантула. Ба більше, самка роду "чорних вдів" після спарювання нерідко вбиває та з'їдає самця.

Згодом з такими павуками почали порівнювати жінок, чиї партнери помирали за загадкових або підозрілих обставин. А через деякий час поняття "чорна вдова" поширилося у культурі та почало застосовуватися в переносному значенні – для опису дівчат, яких супроводжують трагедії в особистому житті.