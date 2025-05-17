Особливо чоловікам: чому не можна святкувати 33 роки

Далеко не всі люди відзначають своє 33-річчя. У народі цей день народження вважається небезпечним, особливо для чоловіків.

Багато хто вважає цю подію не святковою, а скорботною. Чому не можна відзначати 33 роки – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна святкувати 33 роки

Згідно зі Святим Письмом, саме у 33-річному віці Ісуса Христа розіп'яли на хресті, на горі Голгофі. Це вік, у якому Син Божий прийняв мученицьку смерть заради порятунку людства. У зв'язку з цим, число 33 почало асоціюватися випробуваннями та стражданнями, але водночас – з духовним оновленням.

Так, у народі почали уникати святкування 33-річчя, щоб не накликати біду. Чоловікам не варто відзначати цей день народження, бо виникає високий ризик привабити невдачі, втрати, проблеми зі здоров'ям та духовну кризу. Крім цього, предки вважали, що на 33-му році життя людина постає перед складними життєвими викликами.

Важливо пам'ятати, що кожен самостійно має вирішити, чи дотримуватися цих забобонів, чи ні. Втім, чимало українців досі вірять у подібні прикмети, бо не хочуть спокушати долю.

Чому не можна святкувати 33 роки / Фото Unsplash, Quan Nguyen

Чому не святкують 40 років

Річ у тім, що число 40 пов'язане зі смертю і переходом душі у потойбіччя. За традицією на сороковий день після смерті поминають покійника. Адже саме тоді, згідно з віруваннями, душа остаточно залишає земний світ. У зв'язку з цим святкування 40 років сприймалося як поганий знак, бо людина нібито сама себе проводжає в потойбіччя.