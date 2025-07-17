Чи можна людям ввечері викидати сміття: запам'ятайте це

У повсякденному житті ми часто не замислюємося над тим, як наші дії пов'язані з давніми звичаями. Однією з таких непомітних речей є винесення сміття.

У народі вірили, що існує певний час, коли не можна позбуватися побутових відходів. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чи можна ввечері викидати сміття?

Згідно з народними повір'ями, якщо виносити з дому сміття ввечері, можна разом із ним "викинути" щастя, добробут і навіть здоров'я. У багатьох регіонах України люди вірили, що це може привернути в оселю злих духів, адже потойбічні сили активізуються саме вночі. Тож викидати щось із хати після заходу сонця вважалося небезпечним.

Ба більше, ввечері не слід позбуватися жодних речей чи відходів, бо тоді людина несвідомо віддасть щось цінне потойбіччю. Зокрема, добробут, фінансову стабільність або сімейний затишок.

Чи можна ввечері викидати сміття / Фото Freepik

Що кажуть у церкві про цей забобон?

За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, сміття можна виносити у будь-який час. Віряни не мають жити у безладі, тому повинні прибиратися в оселях. Олексій Філюк запевнив, що варто очищати як душі сповіддю та покаянням, так і будинки віниками та пилотягами.

У сучасному світі все більше людей відмовляються дотримуватися цього забобону. Однак хтось продовжує вірити у подібні речі, ймовірно, через повагу до думки старших, ніж через реальний страх перед наслідками.