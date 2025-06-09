Чому нам можуть не снитися померлі: запам'ятайте це

Після втрати близької людини багато хто чекає на знак від неї. Однак минають дні, тижні, місяці, а сни з участю померлого не з'являються.

Це змушує багатьох почати хвилюватися та думати про те, чи справді все добре з покійником. Чому померлі можуть не снитися – розповідає LifeStyle24.

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Чому померлі не сняться

У народі вірять, що після смерті душа людини протягом 40 днів перебуває на землі. У цей час покійник нібито звикає до нового стану та готується до Божого суду. Саме тому померлий не може наснитися живим, адже ще не відійшов остаточно у світ мертвих.

Якщо смерть людини була раптовою чи трагічною, то, за народними повір'ями, душа може на певний час застрягнути між світами. У такі моменти померлий приходить до живих уві сні, бо не може знайти своє місце. У подібних випадках радять звернутися до Бога, поставити свічку, помолитися, попросити прощення й допомоги для душі покійника.

Чому померлі не сняться / Фото Freepik

Однак якщо образ померлого не з'являється уві сні, то це не привід для тривоги. Вважається, що душа знайшла свій спокій та завершила земний шлях, тому більше не потребує спілкування з нашим світом. Річ у тім, що покійники приходять у снах лише тоді, коли мають важливе повідомлення для живих.

Втім, у сучасному світі все більше людей розуміють – те, що хтось бачить у снах після втрати найближчих, насправді є реакцією психіки на біль і шок. Так, це звичайна робота пам'яті, а не знак із потойбіччя.

Що означає, коли сниться померла людина живою

Померлі сняться зазвичай тим, з ким мають сильний енергетичний зв'язок. Особливо, якщо уві сні з'явився хтось із близьких покійних родичів, то такий сон може свідчити про тісний родовий зв'язок і підтримку.

А якщо вам приснився померлий, який не був вашою рідною людиною, то, можливо, він прагне передати важливе повідомлення своїм рідним через вас. У такому разі корисно згадати зміст сну та подумати, що саме покійник хотів сказати або показати.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.